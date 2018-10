Tirana, qendra e takimit të profesionistëve nga fusha e filmit

Duke filluar nga sot e deri më 7 tetor, Iceberg Communication dhe Qendra Kombëtare e Kinematografisë (QKK) do të sjellin në Tiranë edicionin e dytë të “Balkan Film Market”.

Gjatë këtyre pesë ditëve Tirana do të mirëpresë profesionistë nga fusha e filmit nga Ballkani dhe Europa të cilët do të ndajnë historitë e tyre, do të krijojnë marrëdhënie profesionale si dhe do të mundohen të bëjnë marketing për realizimet vendore kinematografike.

Producentët dhe kineastët që do të marrin pjesë në këtë edicion të dytë të “Balkan Film Market” do të kenë mundësi të krijojnë kontakte dhe të gjejnë bashkëproducentë, mënyra më e rëndësishme kjo për të pasur qasje në fondet europiane të filmit.

“Balkan Film Market” këtë vit do të jetë i shumëllojshëm dhe edukativ. Do të ketë alternativa të ndryshme duke përfshirë edhe diskutimet e paneleve rreth problemeve të industrisë së filmit në rajonin e Ballkanit si dhe mundësive për realizimin e projekteve konkrete përmes bashkëprodhimit.

Kjo është një ngjarje mjaft e veçantë në fushën e filmit që do të bashkojë në kryeqytetin e Shqipërisë producentët më të suksesshëm të viteve të fundit në kinemanë europiane.