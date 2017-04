Themelohet komisioni qeveritar për verifikimin e personave të dhunuar gjatë luftës

Sot është themeluar Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare në Kosovë.

Me funksionalizimin e këtij Komisioni do të fillojë edhe procesi i aplikimit dhe verifikimit të statusit të viktimave të dhunës seksuale dhe më pas edhe kompensimi i tyre. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sciale, Arban Abrashi, tha se ky kompensim nuk do ta ofrojë drejtësinë e munguar, “por do të jetë një mbështetje modeste institucionale për këtë kategori të shoqërisë”.

Abrashi ka shtuar se kjo është një datë e rëndësishme për këto viktima sepse pas një periudhe të gjatë po fillon njohja dhe përkrahja e tyre, aq e mohuar deri më tani.

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, po ashtu, do ta njoftojë opinionin me kohë për procedurat dhe kohën e aplikimit për personat e prekur të kësaj kategorie.