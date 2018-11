‘The Favourite’ udhëheq nominimet në BIFA 2018

The Favourite udhëheq nominimet në British Independent Film Awards 2018 me gjithsej 13 nominime, duke përfshirë filmin dhe aktoren më të mirë për Olivia Colman.

Colman e luan rolin e Mbretëreshës Anne në filmin e drejtuar nga Yorgos Lanthimos, ndërsa Emma Stone dhe Rachel Weisz luajnë rolin e dy oborrtareve të cilat garojnë për të fituar dashurinë e saj. Të dy aktoret janë gjithashtu të nominuar në kategorinë e aktorëve më të mirë në rolin e dytë.

Weisz është nominuar gjithashtu për aktoren më të mirë kryesore për rolin e saj në dramën çifute Disobedience, përkrah Gemma Arterton për Escape, Jessie Buckley për Beast dhe Maxine Pleake për Funny Cow.

Stone and Weisz përballen me Nina Arianda për Stan & Ollie, Rachel McAdams për Disobedience dhe Mollie Wright për Apostasy.

Bashkë-protagonisti i Ariandës, Steve Cogan është nominuar si aktoi më i mirë për performancën e tij si Stan Laurel. Ai do të garoj me Rupert Everett për The Happy Prince, Joe Cole për A Prayer Before Dawn, Joaquin Phoenix për You Were Never Really Here dhe Charlie Plummer për Lean On Pete.