“The Equalizer 2” premierë në Cineplexx më 16 gusht

Cineplexx sjellë eventin Premierë me filmin “The Equalizer 2” me 16 gusht, duke filluar nga ora 19:30. Gjatë natës do të ketë shumë aktivitete dhe shpërblime.

Filmi kishte pasur premierën në SHBA me 30 korrik 2018, dhe deri tash në “Box Office” ka fituar $99.8 milion.

“The Equzlizer 2”, nën regjinë e Antoine Fuqua, bazohet në filmin “The Equalizer” nga Michael Sloan dhe Richard Lindheim.

Disa nga aktorët që shfaqen në film janë: Denzel Washington, Pedro Pascal, Orson Bean, Melissa Leo, Sakina Jaffrey, Alican Barlas e shumë të tjerë.

Sinopsis i filmit:

Nëse keni një problem dhe nuk keni askund tjetër për t’u drejtuar, Robert McCall, personazhi misterioz dhe i pakapshëm do të japë drejtësinë vigjiluese që kërkoni. Këtë herë, megjithatë, e kaluara e McCall-it lidhet me shtëpinë e tij vecanarisht kur disa banditë vrasin Susan Plummerin, shoqen e tij më të mirë dhe ish-kolegen. Tani për hakmarrje, McCall duhet të përballet një ekip të vrasësve të trajnuar të cilët nuk do të ndalen për asgjë për ta shkatërruar atë.