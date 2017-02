Thaçi: Vetëm duke forcuar Kosovën, mund të realizojmë edhe ambiciet tona

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, për nder të nëntëvjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, sot i është drejtuar deputetëve dhe qytetarëve në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës.

Thaçi ka thënë se 17 shkurti është ditë kur janë kurorëzuar sakrifica dhe ëndrrat që edhe qytetarët e Kosovës të jetojnë të lirë, të barabartë me të tjerët, në shtetin e tyre.

“Mendimi i parë është për të gjithë ata që dhanë çdo gjë që patën që ne ta gëzojmë këtë ditë. Sot jemi më afër se çdo ditë tjetër me heronjtë tanë, me dëshmorët tanë, me familjet e dëshmorëve, me familjet e të pagjeturve”, ka thënë presidenti Thaçi, duke shtuar se 17 shkurti është ditë e shenjtë për Kosovën dhe është vetë historia e Kosovës.