Thaçi: Qeveria e ardhshme me parime euroatlantike, shpejt caktohet seanca konstituive

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, sot ka mbajtur takimin konsultativ me përfaqësuesit e partive parlamentare për caktimin e datës për mbajtjen e Mbledhjes së Parë të Legjislaturës së Gjashtë të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Thaçi ka thënë se Kushtetuta e Kosovës dhe ligjet në fuqi përcaktojnë qartë hapat dhe afatet kohore brenda të cilave duhet të konstituohet Kuvendi i ri i Kosovës, të zgjidhet Kryetari dhe Kryesia e Kuvendit dhe pastaj të vazhdohet me formimin e Qeverisë.

Ai ka thënë se partitë politike kanë dëshmuar edhe një herë pjekuri politike, duke mbajtur zgjedhje të lira, fer dhe demokratike.

Ai tha se pjesa dërmuese e klasës politike në Kosovë ka dëshmuar vazhdimisht se di të vë interesin e Kosovës para interesave personale, grupore e partiake dhe se ky duhet të mbetet parim bazë i veprimit politik tek të gjitha partitë.

“Ju ftoj që si parti politike të koordinoheni me deputetët tuaj dhe të jenë në dispozicion për mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit të Kosovës në të cilin do të verifikohen mandatet e deputetëve dhe do të zgjedhim Kryetarin dhe Kryesinë e Kuvendit, që t’i hapim rrugë pastaj formimit të Qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Kjo qeveri do të jetë qeveri e orientimit euroatlantik, që do të angazhohet të punojë dhe të realizojë aspiratat e qytetarëve të Kosovës për anëtarësim sa më të shpejtë në NATO dhe në BE”, ka thënë ai.