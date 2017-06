Thaçi: Me fat Fitër Bajrami, solidaritet dhe humanizëm mes njerëzve

Hashim Thaçi, presidenti i Kosovës për festën e Fitër Bajramit uron të gjthë besimtarët myslimanë, që gjithmonë të kremtohen me solidaritet dhe humanizëm të madh me unitet dhe mirëkuptim mes njerëzve.

“Të gjithë besimtarëve myslimanë ua uroj festën e Fitër Bajramit.

Në këto ditë feste, që gjithmonë kremtohen me solidaritet dhe humanizëm të madh, me unitet dhe mirëkuptim mes njerëzve, ne çdo herë e më shumë po ndajmë me njëri-tjetrin vlerat që kemi, po ndajmë devotshmërinë tonë dhe po e thellojmë edhe më shumë frymën e tolerancës.

Qytetarët tanë gjithmonë kanë qenë të bashkuar rreth kultivimit të këtyre vlerave humane”.