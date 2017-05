Thaçi: Kosova është mirënjohëse për përkrahjen e Suedisë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, sot ka pritur ministren e Punëve të Jashtme të Suedisë, Margot Wallström.

Presidenti Thaçi ka thënë se Kosova ka marrëdhënie të shkëlqyera me Suedinë.

Me kryediplomaten e Suedisë, presidenti Thaçi ka folur edhe për zhvillimet në rajon, për dialogun me Serbinë dhe për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.

“Kemi marrëdhënie të mira me shtetet fqinje, ndërsa me Serbinë jemi të angazhuar në procesin e dialogut”, u shpreh presidenti Thaçi dhe shtoi se “është koha për një kualitet tjetër të dialogut dhe ai duhet të kthehet në proces për pajtim, miqësi dhe bashkëpunim të mirë ndërfqinjësor në mes të Kosovës dhe Serbisë. BE duhet të mbajë rol qendror në procesin e dialogut”, theksoi Thaçi.