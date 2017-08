Thaçi: Kosova dhe pjesa tjetër e rajonit e sheh të ardhmen e vet në NATO

Hashim Thaçi, presidentit i Kosovës, në Samitin e Kartës së Adriatikut ‘US-Adriatic Charter’ (A5), ka kërkuar nga SHBA të jetë e pranishme në Evropë, ndërsa nga Brukseli ka kërkuar që të mos vonohet me afrimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në gjirin e saj pasi që, siç tha ai, po krijohet një vakum i cili po tentohet të mbushet nga idetë anti -perëndimore.

Kur është themeluar Karta e Adriatikut, më 2003, rajoni ynë sapo kishte dalë nga një qark i luftërave dhe krizave.

Edhe pse më në fund arritëm paqen, shpejtë kuptuam se paqja nuk ishte e mjaftueshme por është vetëm parakusht për ndërtimin e vlerave të reja.

Vlerave të bashkëpunimit, përparimit dhe integrimit.

Shumëkush nuk do të mund ta kishte menduar që 14 vite më pas, ideja e Kartës së Adriatikut do të zhvillohej dhe rritej me anëtarë të ri, duke u bërë një familje e kombeve të mrekullueshme që ndajnë synimin e njëjtë, vlerat e njëjta, ato të integrimit euro-atlantik.

Më lejoni që të shpreh mirënjohje për nikoqirët sot, veçanërisht për kryeministrin e Malit të Zi.

Anëtarësimi i Malit të Zi në NATO është lajmi më i mirë për rajonin që e kemi pritur për një kohë të gjatë.

I nderuari zëvendës-president, të nderuar kryeministra

Jam i nderuar që të jem sot këtu në këtë tavolinë, si President i vendit më pro-Amerikan dhe më pro-NATO në tërë botën.

Që nga intervenimi i NATO-s, ushtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ushtarët e NATO-s kanë ndihmuar që të ndërtohet paqja në Kosovë dhe na kanë ndihmuar që të ecim përpara.

Por, tani, 18 vite pas përfundimit të luftës dhe gati një dekadë që nga pavarësia, besojmë që është koha që Kosova të kthejë këto të mira.

Kosova është e gatshme që të bëhet kontribuuese për sigurinë në rajon dhe në tërë globin.

Më nuk duam të jemi vetëm vëzhgues në forumet e rëndësishme sikur ky.

Ne e meritojmë që të jemi anëtarë. Anëtarë të plotë.

Njësoj sikur që dëshirojmë të jemi anëtarë të NATO-s.

Nuk mjafton vetëm që NATO të jetë në Kosovë.

Duhet që edhe Kosova të jetë në NATO.

E kuptojmë që për të arritur këtë, Kosova duhet të përfundojë tranzicionin e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe të themelojë ushtrinë multi-etnike.

Ju premtoj se ky është qëllimi ynë.

Këtë do ta bëjmë në koordinim të plotë me NATO-n dhe partnerët tjerë tonë.

Do të jetë kjo një forcë multi-etnike, profesionale, mbrojtëse, që do të përfaqësojë me krenari të gjithë qytetarët e saj.

Dëshirojmë të jemi të gatshëm që të qëndrojmë pranë ushtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pranë ushtarëve të NATO-s kudo dhe kurdo që është nevoja.

I nderuari Zëvendës-President

Vizita juaj nuk mund të vinte në kohë më të mirë.

Për të vlerësuar sukseset e arritura.

Por, më lejoni të theksoj se ende ka punë të papërfunduara në rajonin tonë.

Ka ende forca që dëshirojnë që të pengojnë dhe të vonojnë rrugëtimin tonë Euro-Atlantik.

Por, nuk kam dyshim se sikur që keni treguar lidership në vitin 2003, kur ndihmuat të themelohej Karta e Adriatikut, ashtu do të vazhdoni të tregoni lidership në vitet që do të vijnë.

Ne kemi nevojë për ju, rajoni ka nevojë për ju, Europa ka nevojë për ju.

Europa nuk mund t’ia lejojë vetes të ketë pika të zeza në kontinent.

Brukseli nuk duhet të vonohet me rajonin.

Kjo vonesë po krijon vakum.

Dhe ideologjitë dhe ndikimet anti-Perëndimore, qofshin ato ndikimi rus apo fundamentalizmi islamik, po nxitojnë të mbushin këtë vakum.

Zëvendës-President, e ardhmja është pjesë e rëndësishme e identitetit.

Çfarë dëshiron të bëhesh nganjëherë është më e rëndësishme se çfarë je.

Ndonëse ende nuk jemi anëtarë të NATO-s, Kosova dhe pjesa tjetër e rajonit e sheh të ardhmen e vet atje.

Si rajon që një kohë identifikohej me konflikte dhe luftëra të përgjakshme, ne kemi mësuar – me çmim të lartë – se dialogu është rruga e vetme.

Dhe sot, të ulur këtu si të barabartë, përkundër dallimeve, kemi shumë më shumë gjëra të përbashkëta.

Kosova ka rol të rëndësishëm në paqen dhe stabilitetin në rajon.

Dialogu me Serbinë është pjesë e rëndësishme e këtij roli.

Ju siguroj të gjithëve se Kosova mbetet e përkushtuar dhe e vullnetshme që të shpejtohet ky proces që të arrijmë marrëveshjen finale për normalizim të marrëdhënieve dhe pajtim me Serbinë.

Jo vetëm pse këtë u a kemi borxh të gjithë juve këtu, por – ç’është edhe më e rëndësishme – këtë u a kemi borxh fëmijëve tanë.

Fëmijët tanë nuk duhet të rriten duke u frikësuar nga njëri tjetri.

Jemi fqinjë dhe për jetë të jetëve do të jetojmë pranë njëri tjetrit.

Gjeografinë nuk mund ta ndryshojmë.

Por do ta ndryshojmë të ardhmen.

Siç ka thënë shenjtorja jonë e përbashkët, Nëna Terezë, “Unë mund të bëj gjëra që ti nuk mundesh dhe ti mund të bësh gjëra që unë nuk mundem; e së bashku mund të bëjmë gjëra të mëdha”. Ju faleminderit për vëmendjen”.