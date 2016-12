Thaçi: Kjo është Kosova e re që po ndërtojmë

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, sot ka marr pjesë në ceremoninë e hapjes së nyjeve lidhëse të fshatrave Konjuh dhe Babush në Rrugën 6 “Arbën Xhaferi”.

Në përmbyllje të këtij viti, presidenti Thaçi tha se kjo është dhurata më e mirë që mund të bëjnë institucionet e Republikës së Kosovës për shtetin, por edhe për të gjithë qytetarët e vendit.

Duke e vlerësuar projektin, presidenti theksoi se ky projekt evropian dëshmon se ëndrrat po bëhen realitet.

Kjo autostradë moderne dhe e munguar historikisht, sipas presidentit Thaçi, sot po bëhet realitet falë punës dhe përkushtimit të përbashkët.

Ndërkaq, kryeparlamentari Veseli, këtë autostradë e vlerësoi si bazamentin e transformimit të madh ekonomik që do ta ketë Republika e Kosovës në fushën e zhvillimit ekonomik.

“Kjo është bazamenti i këtyre investimeve në infrastrukturë, bazamenti i vetë transformimit të madh ekonomik, që do ta ketë Republika e Kosovës në fushën e zhvillimit ekonomik. Pa këtë bazament, as s’do të mund të paramendojmë transformimet e mëdha ekonomike të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me lëvizjen e njerëzve, por të njëjtën kohë edhe me lëvizjen e mallrave. Kjo autostradë do të bartë me miliona produkte drejt tregut të Bashkimit Evropian”, tha kryeparlamentari Veseli.