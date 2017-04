Thaçi : Do ta themelojmë ushtrinë, por edhe forcojmë bashkëpunimin me NATO-n dhe SHBA-në

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi në diskutimin që ka e ka mbajtur në Lëvizja FOL, ka thënë se institucionet e Republikës së Kosovës, partitë politike parlamentare, shoqëria civile dhe qytetarët e Kosovës janë të gatshëm për të bërë hapin e natyrshëm, kushtetues dhe ligjor për themelimin e ushtrisë së Kosovës.

“Dua të falënderoj Lëvizjen FOL, gazetarët, studentët dhe të gjithë pjesëmarrësit e tjerë të debatit të sotshëm. Ishte kjo një mundësi tjetër që të diskutojmë bashkërisht për të gjitha çështjet e interesit tonë shoqëror dhe shtetëror.

Natyrisht, çështja e themelimit të ushtrisë me të drejtë e dominoi debatin e sotëm. Lidhur më këtë proces, unë theksova se, pavarësisht mendimeve dhe qasjeve të ndryshme për themelimin e ushtrisë së Kosovës, emëruesi i përbashkët i krejt këtij debati është se institucionet e Republikës së Kosovës, partitë politike parlamentare, shoqëria civile dhe qytetarët e Kosovës janë të gatshëm për të bërë hapin e natyrshëm, kushtetues dhe ligjor për themelimin e ushtrisë së Kosovës.

Unë edhe një herë sqarova se institucionet e Republikës së Kosovës janë krejtësisht të vetëdijshme për rëndësinë e ruajtjes dhe forcimit të partneritetit strategjik me NATO-n dhe SHBA-në, ashtu siç janë të përgjegjshme se themelimi i ushtrisë së Kosovës duhet të bëhet pa humbur kohë.

Prandaj, edhe një herë dua të siguroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se si president dhe si komandant Suprem i FSK-së, në koordinim me të gjitha institucionet e tjera, do ta themelojmë ushtrinë e Kosovës, por edhe do ta ruajmë dhe forcojmë më tutje bashkëpunimin me partnerët tanë strategjikë, respektivisht shtetet anëtare të NATO-s dhe SHBA-në”.