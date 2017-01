Thaçi dekoron baroneshën Ashton për kontributin e saj në dialog dhe afrimin me BE-në

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, sot ka dekoruar baroneshën Catherine Ashton me Medaljen Presidenciale të Meritave.

Këtë dekoratë, presidenti Thaçi ia ka ndarë për kontributin e saj në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për përafrimin e Kosovës me BE-në.

Presidenti Thaçi ka thënë se baronesha Ashton ka dhënë kontribut historik për arritjen e marrëveshjes së paqes, për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si dhe për afrimin e Kosovës edhe më tepër drejt familjes evropiane.

Kreu i shtetit është shprehur i bindur se vizioni evropian do të ngadhënjej në rajonin tonë, pavarësisht tensioneve të përkohshme që mund të krijohen dhe që mund të jenë edhe artificiale.

Ndërsa, baronesha Catherine Ashton është shprehur e nderuar dhe e privilegjuar me ndarjen e Medaljes Presidenciale të Meritave për të.

Ajo ka thënë se pret që edhe disa çështje të tjera të jetësohen.

Presidenti Thaçi dhe baronesha Ashton kanë ndarë mendime të përbashkëta edhe rreth rëndësisë së dialogut.

“Institucionet e Kosovës mbesin të përqendruara në bashkëpunimin afatgjatë me shtetet fqinje, në dialogun me njëri-tjetrin dhe në dobitë që do të krijohen për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor”, ka përfunduar presidenti Thaçi.