Thaçi: Beteja e Koshares shembi gurin e piramidës së kufirit që ndau një shekull shqiptarët

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, sot ka bërë homazhe te varrezat e dëshmorëve në Koshare dhe ka marrë pjesë në tubimin përkujtimor, në kuadër të manifestimit tradicional “Ditët e Shqipes”, për nder të betejës së Koshares.

Presidenti Thaçi ka thënë se çdo fillimvit, veçanërisht në muajt mars, prill dhe maj, Kosova shënon ngjarje të dhimbshme dhe krenare, të sakrificës dhe të rezistencës, të lidhura me vitet e luftës 1998-1999.

Këto vite, presidenti Thaçi i ka quajtur vite vendimtare, ku fati i Kosovës po zgjidhej përfundimisht, duke realizuar ëndrrën shekullore të shumë brezave – çlirimin nga sundimi i administratës, policisë dhe ushtrisë serbe.

“Edhe në këtë 19 vjetor të çlirimit dhe 10 vjetor të Pavarësisë së Kosovës u kujtuan masakra e Likoshanit dhe Çirezit, Epopeja e UÇK-së në Prekaz, Epopeja e Dukagjinit, masakra në Krushë, në Celinë, në Izbicë e në Rezallë. Do të shënohen e kujtohen me respekt e dhembje ngjarje të ngjashme në muajt në vijim, për të na rikujtuar faktin që liria dhe pavarësia e Kosovës ka pasur një çmim të lartë”, ka thënë ai.

Kreu i shtetit ka thënë se me krenari sot kujtojmë përvjetorin e 19-të të betejës së Koshares.

“Kujtojmë luftën e lavdishme të djemve dhe vajzave që iu bashkuan radhëve të Ushtrisë Çlirimtare fuqishëm pas shpalljes së mobilizimit të përgjithshëm nga Shtabi i UÇK-së. Në Koshare, UÇK-ja dëshmoi faktin që kishte hyrë në një fazë më të lartë të rezistencës. Me kapacitetet njerëzore dhe teknike ishte e aftë për t’u përballë me forcat serbe në luftë frontale. Si rezultat i përgatitjes taktike dhe strategjike, me aktet e vendosmërisë dhe trimërisë së pashembullt u arrit një fitore historike – shembja e gurit të piramidës së kufirit që kishte ndarë një shekull tokat shqiptare”, ka thënë presidenti Thaçi.