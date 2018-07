Tetë filma të përkrahur nga QK shfaqen në PriFest 2018

Festivali Ndërkombëtar i Filmit i Prishtinës fillon më 17 korrik dhe do të hapë edicionin e saj të 10-të me Rooftop Story, një film nga regjisori Gazmend Nela i cili shfaqet premierë në Kosovë pas asaj të Montrealit.

Ndërsa, gjatë javës do të jenë edhe shtatë filma të tjerë të përkrahur nga Qendra Kinematografike që do të shfaqen në këtë edicion.

Këto filma janë: “Martesa”nga Blerta Zeqiri, “Gjumë dhe dashuri” nga Arsim Haliti, “Një tregim Prishtinë” nga Burbuqe Berisha, Me dasht, me dasht, me dasht” nga Ilir Hasanaj, “Klithma” nga Korab Lecaj, Viti i majmunit” nga Vladimir Blazevski, dhe mbyllja e festivalit do të bëhet me filmin “Kthimi” nga Kastriot Abdyli.