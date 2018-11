Terapia e re që po ndihmon pacientët të ecin sërish

Tre persona të cilët ishin të paralizuar nga beli e poshtë tani janë të aftë të ecin sërish me llojin e ri të terapisë që përdor stimulim elektrik, njoftuan shkencëtarët. Më shumë se katër vite më parë, këta persona kishin vuajtur nga lëndime serioze të shtyllës kurrizore që i kishin lënë me pamundësi ose mundësi të kufizuar për lëvizjen e këmbëve.

Studiuesit në Zvicër e aplikuan stimulimin në shtyllat kurrizore të këtyre personave me një pajisje me tela që emeton pulse të elektricitetit. Brenda një jave, ata mund të ngriheshin në këmbë dhe të ecnin duke përdorur mbështetje. Pas pesë muajsh të terapisë fizike, të tre ishin në gjendje të kontrollonin me vullnetin e tyre muskujt e këmbëve dhe të ecnin deri në një orë pa pasur lodhje të muskujve.

Këto pak rezultate “po na ofrojnë shumë besim se kjo zgjidhje është e vërtetë dhe se edhe njerëzit me paralizë të plotë mund të rifitojnë lëvizjet për të hedhur hapa”, tha Chet Moritz, profesor i asociuar i mjekësisë rehabilituese në Universitetin e Uashingtonit.

Sidoqoftë, stimulimi nervor i paralizës është ende në fazat e tij të hershme dhe shkencëtarët nuk e dinë saktësisht se si funksionon rikthimi i lëvizjes, thotë Kristin Zhao, një studiuese në klinikën Mayo.

“Ideja është që ekziston një komandë që vjen poshtë nga truri duke urdhëruar gjymtyrët të lëvizin dhe në njëfarë forme ky stimulim po e mundëson këtë gjë,” thotë ajo. Tani, studiuesit po eksperimentojnë me modele, gjatësi dhe intensitete të ndryshme të stimulimit për të arritur deri te rezultatet më të mira.