Teatri “Dodona” më në fund bëhet me drejtor të ri

Këtë të hënë është emëruar drejtori i ri i Teatrit të qytetit “Dodona”. Në krye të këtij teatri është zgjedhur producenti dhe skenaristi i mirënjohur Visar Krusha.

Teatri “Dodona” tash e dy vite ka qenë pa drejtues gjë e cila ka shkaktuar mjaft probleme në mbarvajtjen e teatrit. Në maj të këtij viti ishte formuar Këshilli i ri Drejtues i këtij teatri pasi që anëtarët e vjetër kishin dhënë dorëheqje. Anëtarët e rinj janë: regjisori Kushtrim Koliqi, aktori Enver Petrovci, regjisorja Hana Qena dhe si përfaqësues i Komunës së Prishtinës-Bekim Sele.

Për këtë post kishin aplikuar edhe kandidatë të tjerë si Shkurte Aliu, Kastriot Saqipi, Ben Apolloni, Faik Gashi dhe Mehmet Xhemajli, por Visar Krusha ishte ai që mori më së shumti pikë nga Këshilli Drejtues i këtij teatri.

Ky i fundit pritet që së shpejti të filloj punën pasi që ka nënshkruar edhe vendimin. Ai do të përballet me shumë sfida duke filluar nga asambli resident, buxheti si dhe problemet me objektin.