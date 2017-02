Të enjten, Kuvendi mban mbledhjen plenare të radhës

Të enjten, më 9 shkurt 2017, në orën 10:00, Kuvendi i Republikës së Kosovës mban mbledhjen plenare të radhës, në të cilën do të mbahen dy interpelanca, një debat parlamentar, do të shqyrtohen disa projektligje dhe do të zgjedhen anëtarët e disa institucioneve të pavarura.

Kështu vendosi sot Kryesia e Kuvendit, në mbledhjen e përbashkët me kryetarët e grupeve parlamentare, të kryesuar nga Kadri Veseli, kryetar.

Për shkak numrit të madh të pikave të rendit të ditës, mbledhja e të enjtes pritet të vazhdojë të martën dhe të mërkurën e javës së ardhshme.

Në mbledhjen e paraparë, pas deklarimeve jashtë rendit të ditës dhe pyetjeve parlamentare, Kuvendi pritet të votojë propozim-rezolutën në lidhje me organizimin e arsimit parashkollor, parafillor dhe parauniversitar në Kosovë dhe propozim-rezolutën në lidhje me arrestimet e aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje, pika këto për të cilat debati është shterur në mbledhjen e kaluar të Kuvendit.

Më pas, do të formohet Komisioni ad-hoc për përzgjedhjen e një anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.

Mbledhja do të vazhdojë me dy interpelanca të kryeministrit Isa Mustafa: njëra, sipas kërkesës së deputetit Rexhep Selimi, i mbështetur edhe nga 14 deputetë nënshkrues, në lidhje me situatën e krijuar në Mitrovicë, dhe tjetra e kërkuar nga

deputeti Visar Ymeri, i mbështetur edhe nga 9 deputetë nënshkrues, në lidhje me përgjegjësinë mbi Ligjin e sigurimeve shëndetësore në Republikën e Kosovës.

Më pas, deputetët do të debatojnë lidhur me Forcën e Armatosur të Kosovës, sipas kërkesës së deputetit Daut Haradinaj, mbështetur nga deputetët nënshkrues.

Kuvendi do të vazhdojë punimet me shqyrtimin e disa projektligjeve. Kështu, për herë të parë pritet të shqyrtohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale, Projektligji për plotësimin e Ligjit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, Projektligji për ndërmjetësim,Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës, si dhe Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 04/L-214.