Tarifat tregtare i kushtojnë Ford-it 1 miliard dollarë

Ford është duke kaluar një vit të keq në 2018. Stoqet e kompanisë ranë për 29%, dhe tarifat e imponuara nga presidenti Trump i kanë kushtuar kompanisë 1 miliard dollarë, meqë kompania është në mes të një riorganizimi.

Jim Hackett, shefi i Ford-it, është duke punuar për ta ristrukturuar kompaninë në vlerë prej 25,5 miliardë dollarë, me shpresën se do t`i zvogëlojnë shpenzimet dhe do të mbesin konkurrentë, raporton The Wall Street Journal. Por edhe shitjet kanë rënë, dhe një arsye janë tarifat tregtare që presidenti Trump i ka imponuar në metale dhe produkte tjera.

Sipas Bloomberg, Hackett ka thënë se ato tashmë i kanë kushtuar kompanisë 1 miliard dollarë në profit dhe mund t`i bëjnë “edhe më shumë dëm” nëse mosmarrëveshjet nuk zgjidhen shpejt.

Ford, prodhuesi numër dy i veturave për nga numri i shitjeve, është duke e zvogëluar stafin në mënyrë drastike, raportoi NBC News. Edhe pse kompania nuk ka dhënë një numër të saktë, ka raportime se ajo “e ka zvogëluar stafin e saj rreth 12 përqind, apo 24,000 prej 202,000 punëtorë sa ka Ford-i në gjithë botën.”

Përderisa raportet kanë treguar se zvogëlimet e vendeve të punës mund të ndodhin në fillim të vitit tjetër, The Kansas City Star raportoi se Ford-i e ka pauzuar përkohësisht prodhimin e mjeteve transportuese në Claycomo. Kjo do t`i lë 2,000 punëtorë pa punë mes 22 tetorit dhe 4 nëntorit.

Përveç lajmit për largimet nga puna, stoqet e Ford-it ranë në 3.4% të martën.

Shitjet e përgjithshme të veturave në SHBA kanë rënë në 7% në shtator, por kjo e Ford-it ishte edhe më serioze. Ford tha se shitjet e veturave të saj ranë në 11.2% muajin e kaluar, dhe produkti më i shitur ishin kamionët F-Series.