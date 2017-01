Takohet këshilli kombëtar për zhvillim ekonomik me ZRrE-në

Zëvendëskryeministri i Republikës së Kosovës, Ramiz Kelmendi, mori pjesë në takimin e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik me Zyrën e Rregullatorit të Energjisë, i kryesuar nga ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami.

Në këtë takim ishin të pranishëm ministrat Blerand Stavileci e Valon Murati, përfaqësues të Asociacioneve të biznesit, të Zyrës së Rregullatorit për Energji, KEDS-it, kryetari i Komisionit Parlamentar për Tregti, Industri dhe Zhvillim Ekonomi, Muhamet Mustafa, si dhe përfaqësues të tjerë.

Në këtë takim është ngritur çështja e furnizimit me energji elektrike dhe tarifat e larta, si dhe largimi i maksigrafi, pasi nga Asociacionet e biznesit është cilësuar si i panevojshëm, meqë bizneset po detyrohen të paguajnë një sasi të energjisë elektrike të cilën nuk e shpenzojnë.

Zëvendëskryeministri Ramiz Kelmendi, tha se furnizimi në sasi, cilësi dhe në rregullsi është obligim dhe përgjegjësi e KEDS-it për të gjitha linjat për të cilat ka paraqitur para ZRrE-së se i ka kryer investimet obligative.

“Të gjitha dëmet që u shkaktohen akterëve ekonomik dhe të tjerëve në këtë çështje duhet të jenë përgjegjësi e KEDS-it”, tha zëvendëskryeministri Kelmendi, duke theksuar se çmimi tarifor duhet të trajtohet me legjislacionin ekzistues dhe çmimi të jetë ai që e përcakton mirë dhe qartë vlerën pa marrë parasysh çështjen e tarifës verë-dimër.

Zëvendëskryeministri Kelmendi, tha se Qeveria e Kosovës dëshiron që akterët të kenë prodhim kontinual dhe me çmime të njëtrajtshme, në mënyrë që të jenë konkurrues në tregun vendor dhe tregun e eksportit.

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, tha se gjatë dy viteve të fundit Qeveria ka bërë reforma substanciale sa i përket përmirësimit të ambientit të biznesit, duke përfshirë përmirësimin e politikave fiskale me të cilin po vazhdojmë edhe më tutje, eliminimin e burokracisë, qasjen në financa përmes Fondit për Garanci Kreditore, promovimit të produkteve vendore dhe mbështetjes së ndërmarrjeve për ngritje të cilësisë, ndërtimit të zonave ekonomike, thjeshtësim të procedurave për marrjen e lejeve dhe licencave, eliminim të disa taksave dhe zbritje të disa tjerave për të gjitha shërbimet që ofrojnë institucionet e nivelit qendror dhe lokal për gjitha bizneset, me qëllim që të nxisim zhvillimin ekonomik të Kosovës.

”Qeveria ka marrë masa edhe sa i përket edhe furnizimit stabil me energji elektrike. Ne e dimë që energjia elektrike është parakusht për zhvillim ekonomik. Situata me furnizim është më e mirë se e para disa viteve, megjithatë ne kemi konsideruar se me disa masa të shpejta këtu ka hapësirë për përmirësim”, tha ministrja Bajrami.