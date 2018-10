Takime letrare dedikuar letërsisë shqipe në Paris

Një rrëfim mbi letërsinë shqipe do të mbahet në Paris, pjesë e të cilit do të jenë shkrimtarët Ylljet Aliçka dhe Besa Myftiu. Dy takime letrare dedikuar letërsisë shqipe do të mbahen në Bibliotekën Universitare të Gjuhëve dhe Civilizimeve “Boulac”, në Paris, në fillim të muajit tetor.

“Qarqet universitare europiane i kushtojnë gjithmonë e më shumë vëmendje letërsisë shqipe. Kjo gjë, natyrshëm, na bën të ndihemi krenarë dhe të jemi koherent me ju për ngjarje të rëndësishme letrare që ndodhin jashtë kufijve të Shqipërisë” bëjnë të ditur Botimet “Toena”.

Takimi i parë do të mbahet më 6 tetor 2018 dhe temë kryesore do të jetë “Letërsia shqipe nga një gjuhë në tjetrën”. Këtu do të shtjellohen çështje të tilla, si: Cila është natyra e shkëmbimeve mes autorit dhe përkthyesit? Cilat janë vështirësitë dhe pengesat e përhapjes dhe eksportimit të letërsisë jashtë kufijve të Shqipërisë?

Takimi i dytë do të mbahet më 9 tetor 2018 i titulluar “Brenda dhe jashtë”. Çështjet që do të trajtohen janë: Shkrimtarët nga vendi dhe të huaj; ndikimi i komunizmit në letërsinë shqipe etj.