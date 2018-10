Swedish House Mafia paralajmërojnë rikthimin në 2019-tën

Swedish House Mafia kanë bërë (më në fund) një shpallje në lidhje me ribashkimin e shumë diskutuar.

Në një konferencë shtypi, treshja ka zbuluar se do të ribashkohen për një shfaqje në Tele2 Arena në Stockholm të Suedisë. Shfaqja do të jetë më 4 maj të vitit 2019. Ata gjithashtu konfirmuan se në këtë show do të luajnë muzikë të re, të padëgjuar më parë.

Javën e kaluar, titanët e EDM-së – të cilët u votuan Nr.63 në Top 100 DJ Mag-in në 2018 pavarësisht faktit që luajtën në vetëm një koncert këtë vit në Ultra Miami – ngacmuan se një njoftim i madh po vinte më në fund me anë të një kohëmatësi misterioz të numërimit në website-in e tyre.

Përderisa kuptohet se nuk është për tu quditur që treshja kanë planifikuar të rikthehen në qarkun e muzikës live në vitin e ardhshëm. Ky prapë është lajmërimi i parë se treshja do të ribahskohen që kur ata u ndanë në vitin 2013. Gjatë setit të tij në Ultra Meksikë pak javë më parë, Steve Angello ngacmonte gjithashtu se grupi do të kthehej atje në vitin 2019, duke thënë, “Meksika, unë do t’ju shoh vitin e ardhshëm me Swedish House Mafia “.

Biletat për show Swedish House Mafia në Stockholm do të jenë në dispozicion të shtunën më 27 tetor në ora 12.00 nëpërmjet livenation.se.