Sulm terrorist nga organizata Boko Haram, një shqiptar i vdekur dhe dy të plagosur

Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës nëpërmet Ambasadës së Republikës së Kosovës në Senegal ka marrë informacione se në lokalitetin Gao në Mali, është kryer një sulm terrorist mbi veturën e punëtorëve të kompanisë Ecolog, e cila është nënkontraktuese e Misionit Paqeruajtës të OKB-së, MINUSMA.

Sipas informacioneve të siguruara nga MPJ, nga sy sulm terrorist, ka mbetur i vrarë E.I. nga Tetova/Republika e Maqedonisë, ndërsa të plagosur, por jashtë rrezikut për jetën kanë mbetur D.M., shtetas i Republikës së Kosovës me vendbanim në Fushë-Kosovë dhe B.L., gjithashtu nga Tetova.

MPJ është njoftuar se të plagosurit janë në transfer e sipër për shërim në spital në Dakar/Senegal, ndërsa tashmë i ndjeri E.I. është në ri-atdhesim e sipër.

Ambasada e Reublikës së Kosovës në Senegal dhe ambasadori Gashi janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet përgjegjëse në lidhje me sigurimin e informatave se ku do të vendosën të plagosurit dhe në momentin, që të sigurohen informacione të tilla ai pritet që t’i vizitojë ata në spital.

Ministria e Punëve të Jashtme sipas informacioneve të para të siguruara dyshon se sulmi është kryer nga Organizata Terroriste Boko Haram.