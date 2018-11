Studimi i ri tregon se si u ndërtuan Piramidat

Misteri se si, pikërisht,u ndërtuan piramidat mund të ketë ardhur një hap më afër për t’u zbuluar pasi një ekip arkeologësh bëri një zbulim të mundshëm në një gurore të lashtë egjiptiane.

Shkencëtarët që studiojnë mbishkrimet e lashta gjetën një platformë me shkallë dhe një seri të asaj që ata besojnë se janë vrima kaluese, të cilat sugjerojnë se ndërtimi i monumenteve mund të ketë përfunduar më shpejt se sa mendohej më parë.

Ndërsa teoria se egjiptianët e lashtë përdorën rampa për të lëvizur gurët, tashmë është paraqitur, struktura e gjetur nga ekipi anglo-francez, i cili datonte nga periudha që u ndërtua Piramida e Madhe e Gizës, është dukshëm më e madhe se sa ishte supozuar më parë të jetë e mundur.

Ata besojnë se përfshirja e hapave dhe vrimave sugjeron ndërtuesit ishin në gjendje të shkojnë nga të dy drejtimet, në vend se thjesht të zvarriteshin një bllok prapa tyre. Ekipi beson se ata nën bllok kishin përdorur postimet për të krijuar një sistem rrotull, ndërsa ato mbi të nxorrën njëkohësisht.

Ata besojnë se gjetja është e rëndësishme, sepse thonë se sugjeron që puna mund të ishte bërë më shpejt, megjithëse ende përfshin punën e rëndë të një numri të madh njerëzish.

“Sistemi që kemi zbuluar do të lejonte më shumë njerëz që të ushtronin forcë njëkohësisht, kështu që do të thotë se do të mund të ushtrohesh më shumë forcë dhe të lëvizësh më shpejt blloqet”, tha Dr Roland Enmarch, një lektor i lartë në Egyptology në Universitetin e Liverpool-it.