Studentët preferojnë udhëtimin me tren, por ku me gjetë trenin?

Studenti 24 vjeçar nga Peja, Dardan Dervishaj tregon se ka udhëtuar me tren çdo fundjavë, nga qyteti i tij në Prishtinë dhe anasjelltas. Ai thotë se udhëtimi me tren ka qenë komod, çmimi i volitshëm dhe oraret e përshtatshme.

“Udhëtimi me tren është pak më i gjatë se me autobus, po njëkohësisht është shumë më i sigurt, e më i rehatshëm. Gjithashtu, çmimi i biletës ka qenë i arsyeshëm, sidomos për studentët, pasi që për një drejtim bileta ishte 1,5 euro, në kundërshtim me atë të autobusit që kushton 4 euro”, rrëfen Dervishaj.

Mu sikur Dervishaj, numri më i madh i studentëve në këtë releacion kanë preferuar udhëtimin me tren, por…

Që nga fillimi i gushtit të këtij viti, në transportin e udhëtarëve ka mbetur vetëm linja Prishtinë-Shkup-Prishtinë, për funksionimin e të cilës mjetet janë siguruar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Por, në anën tjetër është ndërprerë qarkullimi i 10 trenave në dy linja, (Fushë Kosovë-Hani i Elezit- Fushë Kosovë dhe Prishtinë-Pejë-Prishtinë).

Kjo ndodhi si pasojë e mungesës së mjeteve financiare të cilat nuk janë siguruar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.

Sipas udhëheqësit të Zyrës për Marrëdhënie me Publikun, Afrim Kuleta, nga ndërmarrja “Trainkos”, mjetet e ndara për transportin e udhëtarëve nga buxheti i Kosovës, janë shpenzuar në muajin qershor të këtij viti. Ai shpjegoi se deri në gusht, kanë operuar me mjete vetanake.

Nga 1 milion e 31 mijë euro, të cilat janë ndarë nga buxheti i Kosovës, kompania “Trainkos” ka mbuluar shpenzimet për vitin e kaluar, dhe shuma e mbetur prej rreth 925 mijë euro, është shpenzuar deri në mesin e muajit qershor.

Kuleta thotë se pa u siguruar mjetet nga Ministria e Infrastrukturës, dy linjat nuk do të jenë në dispozicon të udhëtarëve.

Ndërprerja e transportit hekurudhor, shihet si një shqetësim sidomos për studentët nga rajoni ie Pejës, të cilët në mungesë të shfrytëzimit të këtij transporti, do të detyrohen të paguajnë biletë autobusi pothuajse tre herë më të shtrenjtë sesa ajo e trenit.

Studenti Fidan Gashi, 23 vjeçar nga Peja, kishte udhëtuar shpesh me tren pasi, siç thotë ai, çmimi i biletave ishte shumë i arsyeshëm. Sipas tij, arsyeja tjetër ishte se treni ndalonte gati në qendër të Prishtinës, ndërsa autobusat ndalojnë në periferi të qytetit.

“Tani më duhet të udhëtoj me autobus, ndoshta edhe me veturë. Shpenzimet do të jenë më të larta, gjë që do të jetë më vështirë e përballueshme për udhëtarët që nuk i kanë kushtet e mira ekonomike”, tregon Gashi.