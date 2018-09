Stili i viteve të 80-ta rikthehet fuqishëm në vjeshtën e 2018-tës

Trendet e modës shkojnë e vijnë e ajo çka konsiderohej e vjetër bëhet prapë e re. Këtë vjeshtë mbizotëron stili i viteve 1980, me shpatulla të mëdha, belin e ulur dhe pantallonat e zbukuruara që rikthehen fuqishëm (në të ardhmen).

Ne kemi parë copëza të stileve të famshme të 80-tës, jastekët e shpatullave të cilat u rishfaqen në pista në të kaluarën e afërt, mirëpo nuk zgjatën shumë. Sidoqoftë, kjo dekadë me veçoritë e saj ka arritur kulmin e modës së sotme, raporton Vanessa Friedman për gazetën New York Times.

Një nga elementet më dalluese të 80-tës erdhi nga Marc Jacobs, modelet e të cilit u shfaqën në pistë në xhaketa jashtëzakonisht të mëdha për to, me ngjyrë rozë të shndritshme dhe me hije blu. Ato dukeshin sikur kishin dalë nga një film i Brat Pack.

Kostumet e mëdha në një llojllojshmëri ngjyrash ishin poashtu të pranishme në sfilatat e modës të Versace, Givenchy dhe Miu Miu.

Sigurisht, që veshja në këto sfilata mode është më e egzagjeruar se ajo në jetën e zakonshme, mirëpo merreni shtruar. Mos u frikësoni ta provoni edhe vetë. Filloni me diçka të vogël – ndoshta me një xhaketë të madhe ose pantollona me belë të ulët të shoqëruara me një bluzë të thjeshtë.