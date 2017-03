Stavileci paralajmëron qendra të ekonomisë kreative në bashkëpunim me Microsoft

Revolucioni i katër industrial është ekonomia digjitale. TIK sot në tërë botën po bën ndryshime, po dëshmon që do të jetë ndryshues i kursit të ekonomisë. Iniciativat e sektorit privat pavarësisht buxhetit mund t’i japin tjetër kurs zhvillimit edhe në vendin tonë, ka deklaruar Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci.

Këto komente Stavileci i bëri gjatë ligjëratës para studentëve të Kolegjit Riinvest në Prishtinë, me të cilët më pas zhvilloi një bashkëbisedim mbi zhvillimet në këtë sektor.

Kreu i MZHE-së tha se sektori i TIK-ut është i qasshëm për të gjithë njerëzit dhe përparësia e këtij sektori është se nuk ka kufij. “Jam munduar që fushën e TIK-ut ta vendos në prioritet si mundësi të mirë për ekonominë tonë, natyrisht se ka pasur dyshime fillimisht. I vetmi sektor që sot ka bilanc pozitiv është ai i shërbimeve, ndërsa në sektorin e TIK-ut në pesë vitet e fundit ka rritje rreth 23%”, tha Stavileci, duke përsëritur se rinia jonë lehtë mund të adaptohet në TIK.

Duke u ndal te hapat konkret që MZHE ka ndërmarrë, ai ka përmendur inkubatorin prej 4 mijë metra katrorë për Start-Up, platformën WOW, qendrat e ekonomisë kreative dhe inovacionit dhe një platformë për të rinjtë në TIK.

“Sa i përket akceleratorëve, javën e kaluar kam marrë prej Microsoft një koncept dokument. Fillimisht do të nisim me TIK dhe më vonë me inovacion, në kuadër të një platforme që në tërë Kosovën do të ketë qendra të ekonomisë kreative dhe inovacionit”, tha Stavileci, duke shtuar se Microsoft do të bashkërendit të gjitha aktivitetet, ndërsa MZHE do të participojë me fonde, bashkë me donatorë të tjerë si BB dhe BERZH.

Më tej Ministri Stavileci ritheksoi se në kuadër të programit të ekonomisë dixhitale përfshihen tri shtylla: infrastruktura digjitale; bizneset digjitale dhe shkathtësi digjitale.

“Në kuadër të shkathtësive digjitale do ta promovojmë platformën për edukimin e të rinjve që u dedikohet nxënësve nga klasa e 6 deri 9 (e- learning) me çka ata përgatiten me sfidat e të ardhmes në fushën e IT. Disa prej këtyre programeve vetëm i kemi etablu dhe kemi ndarë fondet, derisa disa tjera do të nisin nga fillimi dhe të gjithë ata që kanë ide të mira të përkrahen financiarisht”, tha ai.

I pari i MZHE-së, tha se në sektorin privat si TIK-u ka mundësi më të shumta të punësimit kur kemi parasysh faktin se shumë të rinj e të reja kanë krijuar platforma, shërbime dhe produkte që krijojnë qarkullime milionëshe, ndërsa kanë filluar si start-up të mbështetura me shuma të vogla financiare.

Sa i përket dokumenteve strategjike, Stavileci tha se është aprovuar Strategjia Kombëtare për TIK me nëntë shtylla, ndërsa krahas kësaj përmendi edhe programin KODE (Kosovo Digital Economy).