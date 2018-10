Spiunët kinezë dhe rusë i përgjojnë telefonatat e Trump-it

Spunët kinezë dhe rusë e kanë rutinë përgjimin e bisedave personale të presidentit Trump të bëra me iPhonët e tij, një prej të cilëve nuk është ndryshe prej miliona smartfonëve që i përdorin njerëzit tjerë. Qasja shkakore e presidentit ndaj sigurisë elektronike i ka frustruar shumë ish-zyrtarë dhe zyrtarë të tanishëm, të cilët ia dhanë lajmin The New Yourk Times.

Artikulli i të mërkurës raportoi se Trump i ka dy iPhone zyrtar të cilët janë modifikuar nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë për t`i kufizuar llojet e hakimeve që mund t`u nënshtrohen. Presidenti e ka edhe një iPhone të tretë pa modifikime të cilin e përdor si pajisje personale, për shkak se për dallim prej telefonave zyrtar, ai mund të ruajë kontakte personale në të.

Për më tepër, përderisa Trump supozohet t`i ndërrojë dy telefonat e tij zyrtar çdo 30 ditë, ai rrallë e bën këtë. Trump u pajtua ta largonte telefonin e tij Android, i cili shumica e ekspertëve të sigurisë besojnë se është më i nënshtrueshëm sesa iOS i Apple, dhe Trump është pajtuar me marrëveshjen edhe më të çuditshme për mbajtjen e dy iPhonëve zyrtar. Njëri është përTwitter dhe aplikacionet tjera, ndërsa tjetri për thirrje.

Prapë, kur Trump i përdor telefonat për të bërë thirrje, spiunët kinezë dhe ata rusë përpiqen të marrin ndonjë informatë të cilën mund ta shfrytëzojnë për interesa të tyre.

New York Times nuk e përshkruan përgjimin në shumë detaje përveç se tha “thirrjet e bëra nga telefonat merren gjatë udhëtimit të tyre nëpër kulla të antenave, kablla, dhe kontrolle që i përbëjnë rrjetet kombëtare dhe ndërkombëtare të telefonave mobil. Thirrjet e bëra nga çfarëdo telefoni mobil – iPhone, Android, dhe Samsungët e vjetër që u hapet dhe mbyllet ekrani – janë të nënshtrueshëm.”

Bazuar në këtë përshkrim, ka shumë mënyra të cilat spiunët mund t`i kenë përdorur. Mënyra më e mundshme, ish drejtori i sigurisë në Facebook, Alex Stamos tha në Twitter, është dekriptimi pasiv i thirrjes kur ajo kalon nga telefoni në kullën e transmetuesit, shpesh meqë telefoni përdor Voice over LTE standard.