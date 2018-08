Specifikat, dizajni, të rejat dhe çmimi për Samsung Galaxy Note 9

Pas shumë spekulimeve ( si dhe thashethemeve) më në fund është këtu:

Samsung Galaxy Note 9, telefoni më i ri nga kompania koreane. (Poashtu janë shfaqur edhe Galaxy Watch dhe Galaxy Home. Samsung në një konferencë në Barclays Center në Brooklyn, New York ka spjeguar se çfarë duhet të presim nga më të rejat e kompanisë.

Dizajni

Galaxy Note 9 ndan shumë gjëra të përbashkëta me Galaxy Note8, paraardhësin e saj. Në fakt, në qoftë se ju vendosni të dyja krah për krah, ju do ta keni të vështirë t’i dalloni nga njëra tjetra.

Trupi i telefonit të mençur përbëhet nga alumini i cili është rezistent ndaj ujit deri në 1.5 metra thellësi për 30 minuta. Në diagonale Note 9 është 6.4 inç dhe ka trashësi prej 8.8 milimetra, këto kur krahasohen me Note 8 del se Note 9 është për 0.06 inç më i madh dhe 0.2mm më i trashë duke e bërë 195 gram më të rëndë se paraardhësi.

Pamja e përparme është minimaliste me një ekran “Infinity Display” që shtrihet përgjatë gjithë panelit duke lënë hapësirë për vetëm një skaner të syve, senzor për dritën e ambientit, senzorin e afërsisë dhe kamerën e përparme.

Në pjesën e prapme gjendet skanuesi i gishtërinjëve i cili këtë vit është vendosur poshtë kamerave dhe jo anash saj. Pjesa e prapme poashtu përfshin 2 kamera, një LED ndriçues si dhe një senzor për matjen e rrahjeve të zemrës , oksigjenin në gjak dhe presionin e gjakut.

Në anën e poshtme ky smartfon ka të integruar një USB të Tipit C për rimbushje, një altoparlant dhe veçorinë e tij kryesore një “laps” të thirrur S-Pen.

Specifikat

Note 9 ka një rezolucion ekrani Quad HD+ prej 2560 x 1440 pikselësh, 516 pikselë për inç dhe një ndriçim 10 përqind më të lartë se S9 dhe S9+.

Procesori i Note 9 është zgjedhje mes Exynos 9810 ose Snapdragon 845 nga Qualcomm (varësisht nga regjioni). Të dy nga këta kanë një performancë deri në 2 herë më të mirë se Note 8.

Kartela grafike është një Adreno 630 që është 2.5 herë më e mirë se ajo e Note 8.

Modemi i instaluar në Note 9 ka aftësi që të shkarkojë me shpejtësi prej 1.2 Gbps.

Note 9 ka 2 mundësi kur vie puna tek memoria RAM, ku mund te zgjedhet mes modelit 6GB dhe 8GB. Bateria është përmirësuar pak me 4000 mAh që suporton mbushjen wireless.

Memorja e përhershme vjen poashtu në dy variante, atë 64 GB si dhe 512GB e cila nëse kombinohet me një MicroSD prej 512GB, memorja mund të arrijë në 1TB.

Bluetooth S Pen

Në këtë kategori Samsung ka bërë përmirësime të mëdha. Duke filluar nga dizajni që duket më i bukur se gjenerata e kaluar. Ka 4096 pika të presionit dhe vjen me një modem për bluetooth që ka disa karakteristika interesante si, hapjen e telefonit, manipulim me prezentime, hapjen e kamerës e deri tek shërbimi si një kontrollues për lojën Fortnite. Mbushja bëhet automatikisht kur S Pen futet në Note 9 ku për 40 sekonda mbushje, fitohet rreth 30 minuta përdorim. Poashtu ka shtuar disa prapaskena të reja, “bojëra” për shkrim si dhe eksportimin e GIF si MP4.

Shkrimi i memove të ndryshme është e lehtë duke i bërë ato pa e hapur telefonin. S Pen ka një veçori të re “Translate” që e përkthen fjalën mbi të cilën “lapsi” gjendet, Zmadhim i gjërave etj.

Kamerat dhe skaneri i irisit të syve

Kamerat në karakteristika janë pothuajse identike me ato të S9, ky telefon i mençur ka 2 kamera prapa, dyjat janë nga 12MP, ku njëra shërben për zmadhim të fotografisë. Kamerat janë të pajisura me shumë teknologji të inteligjencës artificiale që të mund të dal fotoja/videoja sa më mirë.

Kamera e përparme është 8MP dhe përdor teknologji për krijimin e fotos sikur në iPhone X apo Google Pixel e cila thirret Portrait Mode. Ka poashtu mundësi të bëjë 12 fotografi të shpejta (Burst shot).

Kamera mund të inçizojë në 4K si dhe në super slow motion e cila kap 960 fotografi për sekond.

Skaneri i syve nuk është shumë ndryshe nga Note 8 vetëm se ka Skenim Inteligjent që përdor skanerin e poashtu edhe kamerën e përparme për siguri.

Bixby 2.0- i lansuar në Mars 2018 ka të bëjë me integrimin e kontrolleve dhe karakteristikave nga aplikacionet e treta. Bixby ende ka mundësinë që të shfaqë se çfarë gjërash po shikohen në kamerë si dhe skenimin e faturave me teknologjinë e Adobe document scanning technology. Shumë aplikacione veprojnë me Bixby si Facebook, Twitter, Uber, CNN etj.

Për të gjithë të apasionuarit pas lojrave, Fortnite ka lansuar lojën e tyre në paisjet Galaxy duke ofruar shumë çmime si 15.000 V-Bucks para të lojës në vlerë prej 150 dollarësh nëse para-porositet një Note 9.

AR Emoji ka ardhur si replikë ndaj Animoji të Apple që mundëson imitimin e lëvizjeve të personit në një avatar tjetër.

Një mbushës i ri Wireless Charging Duo është prezantuar, ky është një opsion për të mbushur smartfonin si dhe orën Galaxy Watch. Ka mundësi të karikimit të shpejtë dhe kushton 75 dollarë.

Note 9 bashkëpunon me Microsoft duke ofruar një modul DeX, modul ky i cili mundëson ndryshimin e pamjes duke e kthyer atë në një pamje sikur Windows për një eksperiencë “desktop”.

Çmimet

Çmimet do të variojnë në bazë të modelit.

Modeli bazë me 6GB RAM dhe 128GB memorje internale do të fillojë me 1000 dollarë, modeli me 512GB dhe 8GB RAM kushton shumë më shtrenjtë me 1250 dollarë.

Ka dy mundësi zgjedhjesh sa i përket ngjyrave, Ocean Blue dhe Lavender Purple.

Për 300 dollarë më shumë ju mund të merrni edhe dëgjueset AKG bluetooth dhe V-Bucks për lojën Fortnite.

Foto nga KHOR SOW YEE/The Star