Sot nis puna për prodhimin e shtuar në Termocentralet e Kosovës, thotë Vllahiu

Zëdhënësi i Qeverisë së Republikës së Kosovës, këshilltar politik i kryeministrit, Ramush Haradinaj, Arbër Vllahiu, së bashku me ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka dhe një pjesë e kabinetit të kryeministrit, kanë vizituar Korporatën Energjetike të Kosovës, për të parë nga afër fillimin e punës së ekskavatorëve në fshatin Shipitullë.

Para mediave të pranishme, Vllahiu, tha se ky është lajm shumë i mirë për qytetarët e Kosovës që ndërlidhet me energjinë.

Ai tha se procesi i shpronësimit në Hade dhe Shipitullë sot ka marrë fund dhe banorët e fundit të këtyre fshatrave kanë nënshkruar kontratat me Korporatën Energjetike të Kosovës.

Vllahiu, po ashtu vlerësoi gatishmërinë e banorëve të fshatrave që të përmbyllin këtë proces të vështirë për ta, por të domosdoshëm për të ardhmen e vendit.

“Sot nis puna që do të mundësojë prodhimin e shtuar në Termocentralet e Kosovës, ndërkaq të gjitha objektet në zonë do të rrënohen para Vitit të Ri. Brenda pak kohësh Kosova nuk do të importojë më energji dhe nuk do të shpenzojë paratë e saj për këtë qëllim, por do të prodhojë vetë energjinë për qytetarët e vet”, u shpreh zëdhënësi Vllahiu.