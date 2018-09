Sot në kryeqytet mbahet festivali i valleve për fëmijë “Ylberi i Prishtinës”

“Ylberi i Prishtinës”, festivali tradicional i valleve dhe një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore për fëmijë do të mbahet sot në Prishtinë për të 16-tin vit radhazi.

Defileu i ansambleve do të nisë nga sheshi “Adem Jashari” në orën 17:00, do të kalojë përgjatë shesheve “Ibrahim Rugova”, “Nëna Terezë” dhe do të vazhdojë deri në sheshin “Zahir Pajaziti”.

Ndërkaq, nga ora 18:00 në amfiteatrin e hapur në sheshin “Zahir Pajaziti do të mbahet ceremonia hapëse e festivalit.

Në këtë festival do të marrin pjesë ansamble nga vendi dhe rajoni si:

QKF “Durrës” – Shqipëri, AKV “Ibe Palikuqi”- Maqedoni, AKV “Fluturat” – Mali i Zi, BKUD “Podgorski Biseri” -Prizren, KSSD “Gercek”- Prishtinë, AKV “Minatori i Ri”- Kishnicë, SHKA “Bajram Curri”- Prishtinë, AKV “Dëshmorët e Kombit” – Obiliq, AKV “Prishtina”- Prishtinë, AKV “Hajvalia” – Hajvali, Qendra Kulturore e Fëmijëve – Prishtinë dhe Qendra Rinore – Pejë.

Festivali tradicional i valleve për fëmijë organizohet nga Komuna e Prishtinës, Drejtoria për Kulturë, dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve të Prishtinës.