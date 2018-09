Sony do ta lansojë Sony PlayStation Classic më 3 dhjetor

Sony është duke lansuar një version të zvogëluar të panelit të komandimit origjinal PlayStation me 20 lojëra të ndërtuara gjatë fillimit të periudhës së grafikave 3D.

PlayStation Classics do të lansohet më 3 dhjetor, të njëjtën ditë kur paneli komandues arriti në Japoni në vitin 1994. Ai do të jetë 45% më i vogël sesa makina origjinale, dhe vjen me dy kopje më të vogla të komanduesve me kontrollues të pjerrët dhe kabull HDMI për t`u lidhur me televizione moderne. Sidoqoftë, do t`ju duhet ta bleni vetë mbushësin.

Një listë e plotë e lojërave ende mbetet të publikohet, por titujt do t`i përfshijnë aventurat klasike me role Final Fantasy VII, lojën me përleshje Tekken 3, lojën me gara automobilistike urbane Ridge Racer Type 4 dhe lojën me platformë 3D Jumping Flash.

Njoftimi vjen pas suksesit të madh të Nintendo-s me lansimet e komandës së saj të vjetër Mini NES e cila ishte shitur për herë të parë në vitin 2016.

Përkundër përparimeve të mëdha në teknologjinë e video lojërave, lojërat e mëhershme vazhdojnë të jenë të famshme me tifozë nostalgjik të cilët ndoshta nuk kanë shumë kohë apo energji t`i shpenzojnë shumë kohë në një botë të hapur të aventurave tërheqëse.

PlayStation Classic do të lansohet në Japoni, SHBA dhe Evropë me çmim prej 90 funtash.