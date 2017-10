Sllovakia do të jetë konstruktive në raport me Kosovën, bashkëpunim në të ardhmen

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, priti në takim shefin e Zyrës Ndërlidhëse të Republikës së Sllovakisë në Kosovë, Lubomir Batary.

Gjatë takimit, kryeministri Haradinaj theksoi se institucionet e Kosovës janë të interesuara që të vazhdojnë bashkëpunimin me Sllovakinë, në të gjitha fushat e interesit të përbashkët.

Kryeministri Haradinaj e njoftoi Batary për proceset që janë duke u zhvilluar në Kosovë, për programin qeverisës, procesin e integrimeve europiane, duke theksuar përkushtimin e Qeverisë në avancimin e demokracisë dhe rritjen e mirëqenies për të gjithë qytetarët e vendit.

Shefi i Zyrës Ndërlidhëse të Republikës së Sllovakisë në Kosovë, Lubomir Batary, e uroi kryeministrin Haradinaj për detyrën duke thënë se Sllovakia do të jetë konstruktive në raport me Kosovën dhe do të vazhdojë bashkëpunimin edhe në të ardhmen.