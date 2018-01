Skënderbeu fija e artë që na lidhi me aleatët tanë të përjetshëm, thotë Haradinaj

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, mori pjesë në Orën Letrare “Ora e Gjergjit”, që u mbajt në kuadër të organizimeve në 550-vjetorin e vdekjes së Skënderbeut dhe Vitit Mbarëkombëtar të Skënderbeut.

Në këtë manifestim që u organizua nën patronatin e kryeministrit të Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, morën pjesë artistë, shkrimtarë dhe personalitete tjera nga fusha e kulturës.

Me këtë rast, para të pranishmëve të shumtë, kryeministri Haradinaj, tha se Gjergj Kastrioti ishte ndër të parët në Ballkan, që vizion e kishte rreshtimin me Perëndimin dhe ishte përcaktues i rrugës të cilën shqiptarët do ta ruajnë në vazhdimësi, duke e quajtur kryetrim i Arbërisë, që i përket shqiptarëve dhe ballkanasve të tjerë.

“Gjergj Kastrioti ishte dhe vazhdon të mbetët fija e artë që na lidhë me aleatët tanë të përhershëm, por që na u gjendën edhe në ditët e vështira dhe me të cilët jemi edhe sot”, theksoi kryeministri Haradinaj.

Shoqata kulturore artistike “Mirdita”, kryeministrit Haradinaj në shenjë mirënjohje i ndau stemën e parë të shtetit të Arbrit, flamurin kombëtar shqiptar dhe numrat e plotë të revistës “Mirdita”.