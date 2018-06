Sivjet n’Hardh Fest… “Me pamje kah Vneshtat”

Inspiruar nga tog-fjalëshi ‘Me pamje nga deti’, Hardh Fest 2018 këtë vit organizohet nën sloganin “Me pamje kah vneshtat”, më datë 7,8, dhe 9 shtator në Konak të Rahovecit.

Turistët do të kenë mundësi të kënaqen me pamjet që ofron qyteti i Rahovecit bashkë me plantacionet e vreshtave, që ndryshe ky vend cilësohet nga turistët ndërkombëtar edhe si Toskana e Kosovës. Jeta në Hardh Camp, panairi i verës, garat në shtrydhjen e rrushit, netët me muzikë, plot shoqëri dhe një gotë verë rreth kazanit të rakisë dhe zjarrit, e më pas momentet e këndshme të mëngjesit, janë eksperienca e plotë e shpirtit dhe jetës se Hardh Festit.

Me sloganin “Me pamje kah vneshtat” festivali “Hardh Fest” këtë vit do të sjellë shumë risi dhe atraksione vreshtare, verëtare, turistike dhe kulturore.

Festivali organizohet nën patronatin e kryetarit të komunës së Rahovecit, z. Smajl Latifi si dhe në përkrahje të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe sponsorëve të festivalit

Festa e Vjeljes së Rrushit, “Hardh Fest”, edicionin e kaluar shënoi një sukses të madh, ku numri i pjesëmarrësve arriti mbi 50 mijë vizitorë nga mbarë bota.

Një gotë verë, shijon më shumë …Me Pamje Kah Vneshta !