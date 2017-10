Situata me fruthin nën kujdes dhe mbikëqyrje të vazhdueshme, mobilizohen të gjithë instancat

Zyra e drejtorit të përgjithshëm e Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK) njofton se në bashkëpunim me Klinikën Infektive, Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Ministrinë e Shëndetësisë, në vazhdimësi po merren me menaxhimin, kujdesin dhe parandalimin e rasteve me fruth.

Ekipet mjekësore të Klinikës Infektive janë nën kujdes 24- orë të vazhdueshëm për të ofruar shërbime shëndetësore për pacientët e paraqitur si të dyshuar me fruth dhe raste e tjera të konfirmuara nga laboratorët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike.

Duke theksuar se furnizimi me barna për këtë klinikë është i mirë pas reagimit që ka bërë Ministria e Shëndetësisë, e cila poashtu, në koordinim të plotë me Bordin Drejtues, menaxhmentin e SHSKUK-së dhe Institutin Kombëtarë po përcjellë në vazhdimësi gjendjen.

Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike në vazhdimësi përmes departamenteve përkatëse po merret me çështjen e vaksinimit dhe këshillimit të qytetarëve në terren përmes ekipit qendror dhe ekipeve tjera rajonale.

Ndërkohë, rast i sotëm, pacienti 37 vjeçar, ka qenë rast që paraprakisht ishte diagnostikuar edhe me sëmundje të tjera dhe përkundër kujdesit intensiv të vazhdueshëm nga stafi i Klinikës Infektive dhe reanimimit në kujdesin intensiv të kësaj klinike, nuk kishte arritur të mbijetonte.