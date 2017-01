Sindikalistët vlerësojnë kontributin e Stavilecit për Ligjin për Trepçën

Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci, ka pritur sot në takim një delegacion të Sindikatës së Pavarur të Minatorëve të Trepçës, të kryesuar nga kryetari i saj, Shyqyri Sadiku, me të cilët ka biseduar për zhvillimet aktuale në këtë ndërmarrje dhe të ardhmen e saj.

“Me miratimin e Ligjit për Trepçën qartësohet statusi i kësaj ndërmarrje të rëndësishme për ekonominë e vendit dhe i hapë rrugë zhvillimit të saj, rrjedhimisht kjo do të krijojë perspektivë edhe për punëtorët”, tha ministri Stavileci.

Kreu i MZHE-së, ka rikonfimuar interesimin e Qeverisë për zhvillimin e sektorit minerar dhe theksoi se në këtë kuadër, Trepça përbën një prioritet në vete.

Stavileci vlerësoi kontributin e punëtorëve të kësaj ndërmarrje për të zhvilluar ndërmarrjen dhe i siguroi ata që nuk do t’u mungojë mbështetja e Ministrisë që drejton.

Nga ana e tyre, sindikalistët falënderuar ministrin Stavileci për angazhimin e tij në finalizimin e Ligjit për Trepçën, duke vlerësuar atë si mënyra e vetme që garanton zhvillimin e Trepçës.

Ata gjithashtu, e njoftuar ministrin Stavileci me punën dhe sfidat me të cilat ballafaqohen me qëllim të mbajtjes në nivel operimin në këtë ndërmarrje.