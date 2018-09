Si të shtoni peshë në mënyrë natyrale

Të jesh nënpeshë rrit rrezikun nga vdekja e parakohshme për 140% te meshkujt dhe 100% te femrat. Por ndonjëherë, të shtosh peshë është edhe më e vështirë sesa të humbësh.

Disa nga këshillat si të shtoni peshë në mënyrë të shëndetshme janë këto:

Hani më shumë

Mbusheni pjatën. Shtoni djathë dhe salcë në ushqim dhe produkte të qumështit me yndyrë të lartë në kafenë dhe ëmbëlsirën tuaj. Hani më shumë kalori sesa mund t’i djegni.

Bëni gjumë të mirë

Gjumi është shumë i rëndësishëm për peshën trupore dhe rritjen e muskujve. Provoni të shtriheni para mesnatës dhe bëni të paktën 8 orë gjumë.

Përdorni pjata më të mëdha

Truri i njeriut është kompleks. Dhe ndonjëherë mund t’a mashtrojmë atë. A keni dëgjuar se për të humbur peshë duhet përdorur pjata të vogla për ushqimin? Në këtë rast, situata është e kundërt. Sa më e madhe pjata, aq më pak duket se ka ushqim.

Hani më shumë se 3 herë në ditë

Sa më shumë, aq më mirë. Sigurohuni që të konsumoni shumë karbohidrate, proteina dhe yndyrna.

Qëndroni të qetë

Nëse brengoseni shumë, sistemi nervor reagon me rrahje të shpejta të zemrës. Këto kanë efektin e njëjtë me ushtrimet kardio. Provo t’a marrësh jetën me lehtësi. Fillo joga, ushtrime për frymëmarrje dhe meditim. Të gjitha këto do të të ndihmojnë në balancin e sistemit nervor dhe shtimin e peshës.