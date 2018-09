Si të shkëputeni nga rrjetet sociale

Bota nuk ka qenë asnjëherë më e lidhur. Pavarësisht se në çfarë vendi të botës jeni, ju mund t’i dërgoni mesazh kujtdo në pjesën tjetër të botës për aq kohë sa të dy keni qasje në internet.

Por ndonjëherë mund të hutoheni aq shumë në jetën virtuale sa mund të harroni ta jetoni atë reale. Ndonjëherë duhet të bëni një hap pas, të shkëputeni nga rrjetet sociale dhe të lidheni me jetën sërish. Ja disa mënyra se si mund ta bëni këtë:

Mënjanoni pajisjet elektronike një orë para gjumit dhe pas zgjimit

Ju duhet ta kaloni orën e parë të ditës duke planifikuar agjendën tuaj dhe orën e fundit duke u përgatitur të pushoni trupin dhe mendjen.

Ndalni njoftimet

Kjo nuk e ruan vetëm baterinë e telefonit, por ju ruan edhe juve nga shumë shpërqendrime. Ndalni njoftimet nga imellat, bisedat dhe aplikacionet e rrjeteve sociale. Nëse ka ndonjë çështje urgjente, do t’ju lajmërojnë në telefon.

Jepini vetes 30 minuta për të qenë aktivë

Po, ju prapë duhet të kyçeni! Të jeni aktivë në rrjetet sociale është e domosdoshme në botën e sotme të drejtuar nga teknologjia. Por kufizojeni kohën. Përndryshe, do të humbisni kohë për çdo ditë. Jepini vetes gjysmë ore (ose më së shumti një orë) çdo ditë për t’ju përgjigjur mesazheve apo komenteve, kontrolluar njoftimet dhe për të pranuar ftesat e shoqërisë.

Jetojeni vërtet jetën

Më e rëndësishmja, jetoni vërtet, lidhuni me njerëz në jetën reale. Mos u stresoni ta bëni profilin tuaj të mrekullueshëm. Jetoni një jetë të mrekullueshme dhe ai profil do të krijohet vetë. Bëni gjëra atraktive. Shkruani një libër. Planifikoni një udhëtim. Jetoni një jetë që ka kuptim dhe nuk do ju duhet që kënaqësinë dhe përmbushjen ta arrini përmes pëlqimeve apo shpërndarjeve më asnjëherë!