Si të mos bëjmë panik kur presim rezultatet e ndonjë testi

Pritja për rezultatet e ndonjë testi, qoftë ai test shkolle apo rezultat i analizave mjekësore, shkakton ankth. Mirëpo, nëse ju bën të ndiheni më mirë, është plotësisht normale të jeni nervozë dhe të shqetësuar – kjo u ndihmon të përgatiteni për rezultate.

“Ky është një nga ato rastet kur ankthi është një gjë e mirë,” thotë Kevin Chapman, PhD, anëtar i Shoqatës së Ankthit dhe Depresionit të Amerikës. Ai sqaron se ankthi të përgatit për rreziqet e mundshme dhe të ndihmon të përballësh me to.

“Ankthi përfshin frikë nga e ardhmja e panjohur dhe brenga se nuk mund t’a ndryshosh atë.” Sidoqoftë të dish se është normale të jesh i shqetësuar, nuk e largon ankthin. Mund të provosh e të harrosh që ke pasur një test, mirëpo Dr. Chapman thotë se gjëja e parë që duhet bërë është të pranosh ankthin që po ndjen.

“Pranoji mendimet që ke në mendje, por mos i ushqe ato me frikë. Pastaj, pyete vetën sa i sigurt je se do të dështosh? A je 100% i sigurt që rezultatet do të jenë të tmerrshme?”

Pasi e kupton që e gjitha është në kokën tuaj dhe se nuk ke kontroll në rezultatet e testit, mund të vazhdosh jetën: Hiq mendjen nga ankthi dhe bëj diçka që të pëlqen, qoftë të vraposh apo të vizitosh një të afërm.