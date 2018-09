Si ta zgjidhni problemin e pagjumësisë

Nuk ka asgjë më të keqe se të shtriheni në shtrat, në errësirë, duke provuar dëshpërimisht të flini kur e dini se nuk do të mundeni – të paktën jo edhe për një orë tjetër.

Qoftë kjo për shkak të një çrregullimi serioz të gjumit, një efekti anësor apo diçkaje tjetër, ju mund të bëni diçka për ta zgjidhur.

Këshillat e mëposhtme mund t’iu ndihmojnë ta riktheni kontrollin mbi rutinën tuaj të gjumit- edhe nese kjo do të thotë se duhet ta ndryshoni paksa orarin.

Mos hani para gjumit – Sasitë e mëdha të ushqimit apo edhe të pijeve para se të flini mund të ndikojnë në gjumin tuaj.

Mbani një orar të qëndrueshëm të fjetjes dhe zgjimit- Zgjohuni dhe shkoni në shtrat rreth të njëjtës kohë çdo ditë, edhe gjatë fundjavave.

Mos bëni një sy gjumë- Fjetja gjatë ditës mund ta çekuilibrojë ritmin tuaj dhe t’ua bëjë më të vështirë të flini gjatë natës.

Lëvizni- Aktiviteti i zakonshëm fizik ju ndihmon të flini më mirë dhe mund të zbusë madje edhe ankthin dhe stresin.

Kini parasysh sasinë e alkoholit dhe kafeinës- Nëse keni problem të flini, mund ta konsideroni të zvogëloni sasinë e alkoholit dhe kafeinës që konsumoni dhe të shihni nëse kjo ju ndihmon t’i menaxhoni më mirë simptomat tuaja.

Ju mundeni-dhe do të flini mirë sërish. Nëse përballeni me stresorët, përshtatni rutinën e dietës dhe fitnesit, dhe nuk flini gjatë ditës por prapë keni probleme me gjumin, atëherë një mjek mund t’iu ndihmojë. Por në shumicën e rasteve, disa ndryshime të vogla mund të rregullojnë gjithçka.