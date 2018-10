Si ta dalloni nëse jeni ftohur apo jeni me grip

Po ju rrjedh hunda si rubinet, ju dhemb fyti dhe nuk mund të ndalni teshtitjen. Nuk keni temperaturë por ndiheni tepër të lodhur- sikur të mundeshit do të shtriheshit në dysheme dhe të flinit. A jeni ftohur apo jeni me grip? Nëse mendoni se jeni ftohur, me siguri se keni të drejtë.

Edhepse ftohja dhe gripi në shumë raste mund të duken të njëjta, ekzistojnë disa dallime të parashikueshme. Së pari, ftohja zhvillohet për disa ditë, ndërsa gripi vjen më papritur.

“Ndonjëherë, një pacient mund të kalojë prej të qënit mirë në shumë i sëmurë brenda disa minutave” thotë Dr. Jeffrey Steinbauer, profesor i mjekësisë së familjes dhe komunitetit në Kolegjin Baylor të Mjekësisë.

Një e ftohur zgjat rreth tri deri në pesë ditë, ndërsa gripi mund të zgjasë rreth dyfish më shumë, thotë Steinbauer. Gjithashtu, temperatura është më e zakonshme te pacientët me grip, siç janë edhe kokëdhembja, dhimbjet e trupit apo kollitja e thatë. Në anën tjetër, nëse keni një kollitje që prodhon shumë lëng, një fyt të pezmatuar, teshtitje dhe rrjedhje të hundës, këto simptoma janë më të zakonshme gjatë ftohjes, thotë ai.

Edhe koha kur shfaqen simptomat mund të jetë një tregues. Ftohja është më e zakonshme në vjeshtën e hershme (zakonisht menjëherë kur nxënësit fillojnë shkollën) dhe në pranverë. Por ftohja është shqetësim gjatë gjithë vitit, thotë Dr. William Norcross, investigues kryesor i shëndetit publik në Universitetin e Kalifornisë në San Diego.

“Janë disi më të zakonshme gjatë dimrit kur njerëzit mblidhen brenda,” thotë ai.

Por mund të marrësh të ftohur në çdo kohë, ndërsa gripi zakonisht ndodh në periudhën e dimrit.