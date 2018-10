Si ta bëni të dielën tuaj më produktive

Të dielat mund të shkojnë në dy mënyra – shumë produktive ose aspak. Nëse doni ta shmangni opsionin e fundit, pse të mos e shfrytëzoni rastin të pastroni dhe të vini gjërat në rregull.

Do të ndiheni të përmbushur

Çfarë do të ishte më mirë se sa të vini në shtëpi nga një turn i gjatë dhe t’ju bie ndërmend se nuk keni asgjë për të bërë rreth shtëpisë? Në rregull, pastrimi mund të zgjasë disa ditë (varësisht se sa të çrregulltë jeni) por është një ndjenjë e mrekullueshme. Nëse jeni në një ambient më të pastër dhe më të rregulltë edhe ju vetë ndiheni më mirë! Ky është fakt!

Mund t’i ndihmoni njerëzit në nevojë

Çfarë po bëni me gjithë ato gjëra të vjetra? Zgjidhja e duhur është t’i dërgoni në ndonjë dyqan bamirësie. Mos i hidhni as mos i lini të prishen në pjesën e pasme të garderobës suaj! Nëse nuk do t’i vishni më bëjeni gjënë e duhur për ambientin dhe për shoqërinë dhe dërgojini ato në një dyqan bamirësie!

Bëni një ndryshim

A keni menduar t’i ndërroni vendet asaj kornizës së fotografisë në murin e dhomës suaj me orën në dhomën e ndenjës? Pasi që jeni duke e freskuar ambientin, pse nuk i ndërroni vendin gjërave që t’i jepni shtëpisë një pamje tjetër? Do t’ju duket se keni bërë shumë, edhe nëse nuk keni bërë në të vërtet!

Fillojeni javën me një këndvështrim tjetër

Duke e ditur se e keni kaluar fundjavën duke bërë diçka produktive do t’ju bëjë të ndiheni më mirë dhe më të organizuar për javën që ju pret.

Andaj çfarë po prisni? Kaloni disa orë duke pastruar gjithë ato gjëra të vjetra!