Shumë pak kripë është po aq keq për shëndetin sa sasia e tepruar e kripës, thotë një studim

Një studim kontrovers ka zbuluar se mos pasja e një sasie të mjaftueshme të kripës në dietën tuaj mund të jetë keq për ju, dhe sugjeron fushata për t`ua bërë njerëzve me dije se ndërprerja e përdorimit të kripës mund t`ia vlejë vetëm në shtetet që konsumojnë sasi të larta të sodiumit.

Organziata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) rekomandon që brenda dite të konsumohen vetëm 5 gramë kripë – rreth një lugë çaji – për shkak të rreziqeve që lidhen me shtypjen e lartë të gjakut dhe bllokim të venave.

Por ky target nuk dihet se a është arritur ndoku në botë, thonë autorët e studimit të publikuar në revistën mjekësore The Lancet.

“Duhet të merremi më shumë me targetimin e komuniteteve dhe shteteve me mesatare të lartë të konumimit të sodiumit – mbi 5 gramë (e barabartë me 12.5g kripë), sikurse Kina – dhe t`i kthejmë në nivelin mesatar” prej 7.5 deri në 12.5 gramë kripë, tha autori kryesor Andre Mente, profesor në Institutin e Hulumtimeve Shëndetësore të Popullsisë (Population Health Research Institute) në universitetin McMaster në Kanada.

Një gram sodium është i barabartë me 2.5 gramë kripë. Katër të pestat e grupeve të kontrolluara në Kinë kishin sasi mesatare të pranimit të kripës 12.5 gramë në ditë, ndërsa në shtetet tjera 84 për qind hanin rreth 7.5 dhe 12.5 gramë.

Sipas Fondacionit të Zemrës, australianët mesatarisht janë duke konsumuar dy lugë çaji kripë në ditë.

Fondacioni i inkurajon Australianët ta zvogëlojnë sasinë e përdorimit të kripës në më pak se 5 gramë në ditë, bashkë me rekomandimin e OBSH-së.

Drejtoresha për parandalim e Fondacionit të Zemrës Julie-Anne Mitchell tha se australianët ishin duke e konsumuar dyfishin e asaj sasie, duke e vënë veten në rrezik të madh nga sulmi në zemër, sëmudjet e veshkave dhe bllokimi i venave.

“Afër gjashtë millionë austalianë të moshës 18 vjeçare e më lartë kanë shtypje të lartë të gjakut, kjo përfaqëson 34 përqind të popullsisë së rritur”, tha ajo për News Corp Australia.

Fondacioni i Zemrës sugjeron një dietë të pasur me perime, grurë, bajame, bimë bishtajore, vajra më të shëndetshme dhe një llojllojshmëri të proteinave duke përfshirë peshk, biftek, mish shpezësh, dhe produkte të qumështit që kanë pak yndyrë.