Shtetet me shkallën më lartë dhe më të ulët të obezitetit

Më shumë se çereku i fëmijëve të moshës 10 deri 17 vjeç në Missisippi janë në mbipeshë, gjë që i jep shtetit shkallën më të lartë të mbipeshës tek të rinjtë, bazuar në të dhënat e fundit.

Tetë shtetet me shkallën më të lartë të obezitetit tek të rinjtë gjinden në Jug, tregojnë të dhënat: Mississippi, West Virginia, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Texas, Georgia, Alabama and Iowa. Ndërkohë, 9 nga 10 shtetet me shkallën më të ulët, janë në Verilindje ose Perëndim: Utah, New Hampshire, Washington state, Wyoming, Colorado, Oregon, Connecticut, Montana and North Dakota.

Shkalla e mbipeshës gjithashtu ndryshon bazuar në racë apo etni. Në nivel kombëtar, 22.5% e të zinjve nga 10 deri në 17 vjeç janë të trashë, pasuar nga 20.6% e fëmijëve hispanikë, 12.5% e fëmijëve të bardhë dhe 6.4% të të rinjve aziatikë, thotë raporti.

Prevalenca e përgjithshme e obezitetit të të rinjve është shkak për shqetësim, pasi pesha e tepërt është një faktor rreziku për kushtet kronike përfshirë diabetin e tipit 2, sëmundjet e zemrës dhe madje disa lloje të kancerit. Trashësia në fëmijëri mund të shtyjë fëmijët drejt pubertetit të hershëm. Dhe hulumtimet tregojnë se obeziteti i fëmijërisë është një faktor rreziku për obezitetin më vonë në jetë, duke rritur shanset për të zhvilluar probleme shëndetësore me kalimin e kohës.

Sipas vlerësimeve aktuale, pothuajse 40% e të rriturve të SHBA konsiderohen të trashë.