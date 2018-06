Shpyllëzimi dhe efekti i tij ekstrem

“Çfarë jemi duke i bërë pyjeve të botës është vetëm pasqyrim i asaj se çfarë po i bëjmë vetës tonë dhe të tjerëve”

Mahatma Gandhi

Pyjet mbulojnë 31% të sipërfaqes së planetit tonë. Ato prodhojnë oksigjen dhe sigurojnë strehim për njerëzit dhe kafshët e egra. Shumica e kafshëve të rrezikuara jetojnë në pyje, si dhe 1.6 miliard njerëz janë të varur nga përfitimet që dhurojnë pyjet, duke përfshirë ushqimin, ujin, veshmbathjen, medikamentet tradicionale dhe strehimin. Shpyllëzimi i tokës ka ndodhur gjithnjë, kryesisht për të krijuar hapësira për mbjellje ose për bagëti. Shkaqet e drejtpërdrejta të shpyllëzimit janë zgjerimi i bujqësisë, nxjerrja e drunjve (p.sh. djegiet, përpunim etj.), si dhe zgjerimi i infrastrukturës, të tilla si ndërtimi i rrugëve dhe urbanizimi.

Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi (FAO), rreth 7.3 milion hektarë pyje, që është afërsisht madhësia e shtetit të Panamasë, humbasin çdo vit.

Shpyllëzimi paraqet një shqetësim për pyjet tropikale, sepse këto pyje përfaqësojnë pjesën më të madhe të biodiversitetit në botë. Për shembull, pylli i Amazonës ka humbur rreth 17% të sipërfaqes në 50 vitet e fundit. Duhet shtuar se 15% e gazrave me efekt serrë vijnë si

rezultat i shpyllëzimeve, ndërsa 20% e oksigjenit në Tokë vjen direkt nga pyjet tropikale të Amerikës Jugore.

Humbja e specieve

Humbja e habitateve, sidomos shndërrimi i pyjeve në zona bujqësore dhe urbane, është shtytësi kryesor i krizës së biodiversitetit që po ballafaqohemi sot. Pjesa më e madhe e kësaj polemike vjen nga fakti se speciet në një komunitet kanë kërkesa të ndryshme ndaj habitatit dhe kështu reagimet janë të ndryshme karshi humbjes së vegjetacioneve vendore dhe rritjes së habitateve njerëzore. Por disa shpresa ende mbeten! Hulumtuesit zbuluan gjithashtu se humbja e llojeve mund të kompensohet duke ruajtur zonat pyjore. Në vitin 1973, shërbimet e peshkatarisë dhe kafshëve të egra në Amerikë, listuan ujqërit e maleve Rocky si specie e rrezikuara në parkun kombëtar Yellowstone. Nga viti 1955 deri më 1997, 41 ujqër nga Kanadaja dhe Montana janë lëshuar në Yellowstone. Siç pritej, ujqërit kanë filluar të shpërndahen në territore, duke filluar te krijojnë balancime në ekosistem të Yellowstone dhe sot është një shembull tipik se si një specie mund të ketë efekt në një ekosistem.

Cikli ujor

Pemët gjithashtu ndihmojnë në kontrollin e nivelit të ujit në atmosferë duke ndihmuar në rregullimin e ciklit të ujit. Sa më pak pemë të mbetura, për shkak të shpyllëzimeve, ka më pak ujë në ajër (nga transpirimi) që të kthehet në tokë. Nga ana tjetër kjo i shkakton tokës një thatësi të madhe dhe paaftësi për të kultivuar në të. Amazona, e cila përfaqëson më shumë se 40% të të gjitha pyjeve tropikale të mbetura në botë, ka qenë fokusi i shumë studimeve në lidhje me ndikimin e ndryshimeve të tilla në dinamikën hidrologjike.

Erozioni i Tokës

Shkencëtarët kanë vlerësuar se një e treta e tokës së punueshme në botë ka humbur përmes erozionit të tokës dhe llojeve të tjera të degradimit që nga viti 1960. Pa praninë e drunjve, tokat fillojnë të jenë shumë të ndjeshme ndaj erozioneve që mund të vijnë si pasojë e të reshurave të fuqishme dhe erërave të forta. Gjithashtu tokat fillojnë të jenë më të thara dhe në deficit karshi materieve ushqyese si mungesë e mbajtjes së këtyre dy komponentëve nga vegjetacionet bimore.

Erozioni është tepër i kushtueshëm për vendet në zhvillim. Për shembull, në fund të viteve 1980, ishulli indonezian Java ka humbur 770 milionë tonë të tokës çdo vit që ka rezultuar në një kosto prej 1,5 milionë tonelata oriz, të mjaftueshme për të përmbushur nevojat e 11,5-15 milionë njerëzve.

Artikulli është shkruar nga Ben Dida, agronom, dhe konsulent në RECURA Agroqendër.