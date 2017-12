Shpallet konkursi për edicionin e tretë të Kosovo Slam Poetry

Ish bursistët e programit për këmbim të nxënësve të shkollave të mesme – Kennedy Lugar Youth Exchange and Study (YES), për herë të tretë me radhë, organizojnë garën për poezi slam në Prishtinë. Programi YES për këmbim dhe edukim menaxhohet nga Këshilli Amerikan për Edukim Ndërkombëtar dhe financohet nga Zyra për Edukim e Departamentit Shtetëror Amerikan.

Kosovo Slam Poetry është garë për poetët e moshave 15-25 vejçare e cila ju mundëson atyre që t’i ndajnë poezitë e tyre origjinale me një publik të gjerë. Poezia Slam apo Poezia e Folur është formë ndërkombëtarisht e njohur e poezisë përmes së cilës autorët i shprehin haptazi ndjenjat, brengat dhe përjetimet e tyre.

Ish bursistët e programit YES kanë marrë iniciativë që ta themelojnë garën e përvjetshme të poezisë së folur në Kosovë në mënyrë që t’i motivojnë autorët e rinjë që të shkruajnë poezi dhe deri më sot kjo iniciativë ka zgjuar mjaft shumë interesimin e të rinjëve kreativë. Një juri profesionale në mesin e të cilëve janë të pranishëm poetët e mirënjohur bashkëkohorë të Kosovës, bën vlerësimin e tri poezive dhe performancave më të mira.

Sivjet, përkrahur nga Ambasada Amerikane, Kosovo Slam Poetry fton poetët e rinjë që të aplikojnë me poezitë e tyre deri më datën 10 dhjetor. Poetët e përzgjedhur nga e gjithë Kosova do të ftohen në Prishtinë në dy punëtori që t’i përgatisin poezitë e tyre për performim. Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes kësaj vegëze: https://docs.google.com/forms/d/1GUFE6jvxzstOiADLDjpOYO_VbbLulëResOQ4qQZALPs/vieëform?edit_requested=true

Gara e Kosovo Slam Poetry do të mbahet me datën 23 dhjetor, 2017, në amfiteatrin e American School of Kosova (ASK) nga ora 15:00.