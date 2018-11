Shkurtohet java e punës në disa kompani në Britaninë e Madhe

Britanezët janë ndër popujt që punojnë me orarin më të gjatë në Evropë, por janë ndër njerëzit më së paku produktiv. Tani disa kompani po e shkurtojnë javën e punës për ta rritur efikasitetin, shëndetin dhe lumturinë.

Orari i ri i kompanive që e kanë shkurtuar javën e punës është katër ditë në javë.

Një ndër kompanitë që ka filluar të punojë me këtë orar është Radioactive PR, e udhëhequr nga Leigh, 30 vjeçar. Punëtorët ende paguhen për orarin 5-ditor, por punojnë një ditë më pak. Kompania filloi me një provë gjashtë javore dhe e kuptoi se kishte arritur po aq – dhe madje kishte edhe shenja të rritjes. Çelësi i skemës së suksesit, thotë Leigh, është se sa janë të lumtur punëtorët e tij.

Praktikat e punës në Britani e kanë luajtur rolin e tyre në shëndetin dhe lumturinë e popullit. Më shumë se gjysmë milioni punonjës në Mbretërinë e Bashkuar kanë përfunduar me stres apo ankth që lidhet me punën. Kjo është e barabartë me 12.5 milionë ditë pune, dhe përderisa është vështirë të nxirret kostoja financiare e kësaj, një studim i vitit 2014 e ka vlerësuar përafërsisht 4.5% të Bruto Produktit Shoqëror. Për më tepër, vetë peisazhi i punës është duke ndryshuar. Automatizimi dhe Inteligjenca Artificiale do të kenë ndikim të rëndësishëm në tregun e punës, përderisa puna e pasigurt bëhet e zakonshme.

Direktiva e punës së Bashkimit Evropian (BE) e vendos limitin prej 48 orë pune në javë. Britania është i vetmi anëtar i BE-së që i lejon punonjësit të mos përfshihen në këtë dhe të punojnë më shumë, praktikë e cila është cilësuar si “abuzim i përhapur” nga unionet tregtare.

Bashkë me shkurtimin e javës së punës është shkurtuar edhe pauza e drekës (45 minuta) dhe pushimi vjetor është zvogëluar për 20%.