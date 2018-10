Shkenca konfirmon atë që zemra veçse e din: Përqafimet me të vërtetë ju bëjnë të ndiheni më mirë

Jeni të mërzitur? Stresuar? Pa disponim shkaku i ndonjë argumenti?

Përqafoni! Një studim i ri thotë se vetëm zgjatja për të prekur dikënd- me leje, kuptohet- mund të reduktoj ndjenjat e këqija të ndërlidhura me uljet dhe ngritjet e bashëveprimit tonë shoqëror.

Rezultatet e një studimi të bërë nga Universiteti Carnegie Mellon tregojnë se marrja e një përqafimi lidhet me uljen e ndikimit negativ të konfliktit. Thënë më thjesht përqafimi u ndihmon njerëzve të ndjehen më pak të mërzitur pas një konflikti apo një ndodhie të keqe gjatë ditës.

Ky efekt është vërejtur tek dy gjinitë dhe gjitha moshat edhe pse femrat kanë raportuar më shumë përqafime sesa meshkujt.

“Rezultatet tona tregojnë se si meshkujt ashtu edhe femrat mund të përfitojnë në mënyrë të barabartë nga përqafimet në ditët kur ka pasur ndonjë konflikt.”- thotë studimi.

Për çudi, sipas rezultateteve të studimit nuk duket se ka rëndësi nëse personat të cilët përqafojnë njëri-tjetrin janë në lidhje romantike apo jo. Përfitimet që vijnë nga përqafimet janë të njejta edhe këtu.

Autori i këtij studimi, Micheal Murphy, thotë se studimi do të ishte akoma më me ndikim nëse do të analizoheshin edhe llojet e lidhjeve shoqërore të personave të cilët e ishin të përfshirë në prëqafim—një i huaj ose dikush me cilin po gindeshit, për shembull, për dallim prej një të dashuri ose një përqafim të ngrohtë nga nëna.