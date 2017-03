Shiroka- Pula: Kosova vërtetë ka çka t’i ofrojë UNESCO-s

Gruaja Demokratike e Partisë Demokrartike të Kosovës, të shtunën, zhvilloi aktivitet kulturor me moton “Kultura e botës është e mangët pa kulturën tonë”.

Aktiviteti kishte porosi të qartë për të bërë më shumë në mbrojtjen dhe ruajtjen e vlerave kulturore të popullit tonë, me ç’rast u prezantuan disa nga vlerat e trashëgimisë shpirtërore dhe materiale të vendit tonë.

Kryetarja e GD-së, Justina Shiroka- Pula, theksoi me këtë rast se vlerën kulturore të identifikimit tonë, duhet ta çmojmë, kultivojmë por edhe konsumojmë.

Ajo më tej theksoi se shtetit tonë i duhet një politikë më e avancuar e diplomacisë kulturore, në atë masë që vlera jonë kultuore të shndërrohet në aset ekonomik.

Pas fjalimit të kryetares, vogëlushja Vanesa Doçi, interpretoi këngën e cila mbart vlerat e trashëgimisë sonë shpirtërore, “Bareshën”.

Anëtari i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Elmi Reçica, çmoi këtë aktivitet të Gruas Demokratike, duke thënë se kjo strukturë po dëshmohet se di ta pushtojë hapësirën politike që e meriton, përmes potencialit të dijes politike.

“Konsideroj se porosia juaj, na obligon për angazhim më të shtuar për të zhvilluar diplomacinë kulturore e parlamentare në koordinim me Ministrinë e Kulturës dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Trashëgimia kultuore, qoftë ajo materiale a shpirtërore është vetë identiteti ynë i mbajtur gjallë me sakrificë të madhe”, ka thënë me këtë rast Reçica.