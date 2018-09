Sheshxhirimet e “Game of Thrones” nga viti tjetër të hapura për publikun

“Games of Thrones”, seria që së fundmi triumfoi në çmimet Emmy dhe që ka një audiencë të jashtëzakonshme, vitin që vjen do të sjellë një risi. HOB do të hapë për njerëzit disa nga vendet ku është realizuar filmi, mes të cilave Winterfell është më i famshmi. Ai ndodhet në Irlandën e Veriut, në Kroaci, Maltë , Kanada, Islandë si dhe në SHBA.

Kompania amerikane e prodhimit HBO dëshiron të promovojë “trashëgiminë” e filmit përmes shëndrrimit të sheshxhirimeve në Irlandën e Veriut në atraksione turistike dhe hapjes së arkivave për t’i ndarë me ndjekësit e serialit.

Në këto sheshxhirime, që shumë shpejt njerëzit do të kenë mundësi t’i vizitojnë dhe parë nga afër, aktorët e famshëm të serialit si Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner dhe Natalie Dormer kanë xhiruar për plot 10 vjet.

Seria që mban para ekranit kaq shumë njerëz, paraqet lojën e froneve. Kjo seri deri tani ka pasur shtatë sezone ndërsa sezoni i tetë dhe i fundit do të vijë në vitin 2019 duke i dhënë fund kështu përrallës epike të familjeve që luftojnë për dominim në botën imagjinare të Westeros.